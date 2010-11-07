Кайт-споты Санкт-Петербурга

Первый раз я написал короткий путеводитель по кайт спотам Питера давно, давно 10 лет назад. Это была очень нужная и актуальная статья, но с тех пор все поменялось и очень сильно! Кто хочет поржать может почитать оригинал, ниже представлю свое виденье современной ситуации. Ну, и понятно, чтобы статья была более объективной будем давать ссылки на форум где все эти споты живо обсуждаются, рейтинг спотов взят именно с форума и показывает насколько они активно обсуждаются.

Теперь непосредственно о местах для кайтсерфинга. Пишу о тех, на которых сам хоть раз катал, и даже о тех, где не разу не был и не планирую.

Вне конкурса идет Кронштадт южный берег намыв лучший спот с кайтстанцией на которой есть горячий душ сауна и теплая раздевалка. Огромная акватория с глубиной по пояс. Рабочие направления ветра от северо-запада запада до юго-востока.

Схема проезда на станцию

Самое популярное среди кайтеров место на сегодняшний день это станция Курорт, в Сестрорецке. 30 км от города по Приморскому шоссе, удобный подъезд. Огромный пляж, на пляже спокойно размещаются 500 кайтеров. Большая мель для обучающихся. Вода — чоп. Если, ветер более 7 метров появляется метровая волна. Рабочие направления ветра от северо-запада до юго-запада. По выходным огромный трафик, если вы не знаете правил расхождения, или предпочитаете прыгать на каждом галсе, лучше выбрать другое место для кайтинга. Можно по воде уйти на 1000-500 м в сторону, место позволяет и трафик становится пониже. Заниматься кайтсерфингом можно и летом и зимой.

Большая Ижора (рейтинг 400000)

Место очень популярно среди жителей югозапада, в 8ми километрах от кольцевой. Есть платные парковки. Основное питерское направление — западное, работает довольно сносно, но реально рабочие направления от северозапада до чистого востока. Вода-флет, очень большая мель, есть пара подводных камней. Под северовосток обычно съезжается достаточно много кайтеров, но большая береговая линия и ветер сайд он шор позволяют кататься почти без трафика.

3. Сосновый бор (рейтинг 300000)

Место очень популярно осенью и весной, так как сброс теплой воды с атомной станции делает катание гораздо более комфортным в холодные месяцы. Основные рабочие направления такие же как в Сестрорецке от югозапада до северозапада. Большой пляж, есть кайт-станция, вода-чоп. Огромного трафика здесь нет, так как место все же далеко от города, и не все готовы тратить по полтора-два часа на езду в одну сторону.

Котлин – огромный остров в финском заливе с городом Кронштадт, к которому люди приделали дамбу, превратив в полуостров. Кайтеры катаются на кронштадтской косе, которая лежит западнее дамбы, на Южном берегу косы можно кататься при южных и западных ветрах

На северном берегу катаются при направлениях ветра от северного до восточного. И с одной стороны и с другой метров 500 от берега есть огромная мель, поэтому вода — флет. Пляжа для раскладки кайтов мало, кусты камни. Трафика на северном берегу почти нет, очень много камней и все предпочитают ездить кататься при северных направлениях в другие места.

Кокорево – кайтовый рай под Питером. 40 км от кольцевой по легендарной «Дороги жизни». Большой пляж, чистая вода Ладоги, ветер, всегда больший, чем в городе, вот основные преимущества. В берег здесь дуют юговосточные, восточные и северовосточные ветра. Поверхность воды – волна и чоп. Вода и воздух на 5 градусов холоднее чем на финском заливе, поэтому ездят на ладогу только в самый теплый месяц — июль. Пляж очень большой, трафик равномерно размазан и не заметен почти.

Парк 300 лет Петербургу — отличное место для тех, кто уже уверенно ездит. Почти идеальный, огромный пляж. Спот находится прямо в городской черте, и к сожалению вода не особо чистая. Почти сразу глубоко, вода – чоп. Имеется большая мель около Крестовского острова, однако, между мелью и пляжем фарватер Средней Невки. Рабочие направления ветра от чистого юга до чистого запада. Если не боитесь кататься на отжиме, можно кататься и на чистом востоке, ветер дует по руслу Невы, достаточно ровный. Отличное место для сноукайтинга. Зимой кататься можно даже ночью от города очень сильная подсветка.

7. Солнечное (рейтинг 110000)

Левый край трех километрового пляжа, правый край которого спот Сестрорецк-Курорт. Также огромный пляж, удобная стоянка, рабочие направления от южного до западного. Поворот берега в солнечном формирует неплохие волны. Самый близкий вейв-спот в Питере. Кроме кайтеров с кайтсерфами встречаются и классические серферы. Волны короткие, ветровые, в шторм достигают роста. Как такового лайнапа и брейкпоинта нет. Все катаются беспорядочно, трафик небольшой, но сильно мешающий.

Спот в Смолячково — место, где есть идеальный флэт. В двуустах метрах от берега «настоящий риф», гасящий волну. Находиться этот чудесный спот в 14 км за Зеленогорском и 70 км от Питера. Есть у Смолячково один недостаток: там не дует, или дует меньше чем везде. Ехать можно только под 100% прогноз, да и то можно обломаться.

Рабочие направления — югозапад-юговосток.

9. Лахта (рейтинг 65000)

Спот для серфинга Лахта был достаточно популярным, именно туда перебралась первая кайтстанция Питера Greenhouse. Место с хорошим подъездом и в 3х минутах езды от города. Есть мель для обучения, вода-чоп, работают направления ветра от запада до юга. Строительство яхтклуба сильно ухудшило инфраструктуру и спот становится все менее популярным, да и до Сестрорецка всего 12 минут езды. Рядом очистные сооружения иногда вода имеет не приятный запах. Зимой нужно быть аккуртными в районе Ольгино место сброса очистных и лед не замерзает.

10. Васильевский остров намывные территории (60000)

Спот все время меняется в геометрии на намывных территориях продолжается строительство Западного скоростного диаметра строятся и дома. Спот для локалов Васильевского острова. Центр города, можно покататься сразу после работы, можно покататься в обеденный перерыв. Если у вас нет проверенного проводника, нечего вам там делать, много техногенного мусора, заборы на подходах — чисто Сталкер. Много народу катается зимой.

11. Дамба (рейтинг 50000)

Дамба имеет протяженность около 25 км, есть несколько съездов с кольцевой на острова которые пересекает дамба, на них можно разложиться и запуститься. Споты хороши для рейсбордов и фоил бордов, почти везде сразу глубоко. Можно кататься на отжиме по флету при северозападных ветрах. По идее кататься можно при любых направлениях ветра. Есть опасность попасть в течение от шлюзов, спот не для новичков точно.

Зеленогорск — популярный спот для виндсерфинга. Для кайта достаточно мало места на пляже, западный ветер кросс-шор, очень рваный на берегу, рабочие направления — южные: югозапад–юговосток. Очень много там катается народу кто совмещает эти два вида спорта.

И надо учитывать, Зеленогорск — Питерский курорт, в летние месяцы очень много отдыхающих, и лучшие пляжи в их распоряжении, а не для кайтеров.

13. Запорожское (рейтинг 12000)

Запорожское — 70 км от кольцевой, север на Ладоге. Я туда не езжу — далеко, но место находится в районе, где очень много дачных и котеджных поселков, хозяева дач и их друзья там и катаются! Хороший пляж, чистая вода, рабочие направления северовосток-юг.

14. Парк Дубки (Рейтинг 11600)

Почти тоже самое, что и Курорт, но не совсем. Всего полтора километра от Курорта, и поворот берега на 45 %, дают возможность покататься, когда ветер заходит слишком сильно на север. Довольно быстро становится глубоко, этот спот выбирают также те, кто ненавидит трафик в Курорте. Волна идет под левую ногу, можно попрыгать с волны когда качает.

15. Осиновец (рейтинг 3000)

Вейв-спот на Ладоге, в 10 ти км от Кокорево. Есть серферы под северовосток, камни под водой ломают волну и можно сделать пару поворотов. Спот только для кайтсерферов, кайтбордерам лучше ехать в Кокорево там пляж и нет камней.

16. 37 км. (рейтинг 1500)

Спот за Зеленогорском на 37 км, считается что там дует на метр больше чем в Сестрорецке. Катается там «своя» тусовка. Трафик гораздо ниже чем в Сестрике, кому-то это важно, а мне существенно лишних по 60 км в обе стороны.

17. Мыс Флотский (рейтинга нет)

Самый выступающий в Финский залив мыс. Открытый под западные и юговосточные ветра. Для запуска и посадки места нет, каменное дно. Вейв-спот, только для опытных кайтсерферов. При западном или югозападном направлении ветра раскачивает неплохую волну. В осенние шторма волна иногда достигает роста. Можно сделать 2-3 поворота на волне. Лучшие волны в Питере, много классических серферов даже в сильный ветер.

Это объективно основные споты в Петербурге и окрестностях, и реально лучшие и поэтому самые популярные места для катания.